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Borussia Dortmund'a bir Bellingham daha!

Borussia Dortmund'a bir Bellingham daha!

10.06.2025 16:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Borussia Dortmund'a bir Bellingham daha!

Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'ı Championship ekibi Sunderland'den 33+5 milyon Euro karşılığında transfer etti.

Bundesliga devi Borussia Dortmund, İngiltere Championship ekibi Sunderland'den 19 yaşındaki Jobe Bellingham'ı kadrosuna kattı.

19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için Alman kulübü, 33 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödemesi yapacak.

TARİHE GEÇTİ

Bu transferle birlikte Jobe, Sunderland tarihinin en yüksek bedelle satılan futbolcusu oldu.

ABİSİNİN İZİNDE

Jobe Bellingham, daha önce Borussia Dortmund forması giyen ağabeyi Jude Bellingham'ın izinden giderek Alman devine transfer oldu. Jude, 2020'de Birmingham City'den Dortmund'a gelmiş ve burada geçirdiği üç sezonun ardından 2023'te Real Madrid'e imza atmıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

Jobe Bellingham, bu sezon Sunderland'de 43 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı. 

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