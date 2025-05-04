Borussia Dortmund, evinde farklı kazandı!

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 4-0 mağlup etti.

Borussia Dortmund, evinde farklı kazandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.05.2025 - 00:12

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u konuk etti.

Sıgnal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund, 4-0 kazandı.

Karşılaşmada Dortmund'un gollerini 3. ve 59. dakikalarda Guirassy, 69. ve 73. dakikalarda ise Adeyemi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Dortmund ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve ligde maç fazlasıyla 51 puanla 4. sırada yer aldı. Wolfsburg'un ise galibiyet hasreti 8 maça yükselerek, 39 puanla 12. sırada yer buldu.

Ligde gelecek hafta Dortmund, Leverkusen deplasmanında olacak. Wolfsburg, Hoffenheim'ı konuk edecek.


Etiketler: #Borussia Dortmund #wolfsburg #Bundesliga

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