Borussia Dortmund evinde hata yapmadı!
Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, kendi sahasında Stuttgart'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund, Almanya Ligi'nde Stuttgart ile karşı karşıya geldi.
Ligin 12. haftasında oynanan mücadeleyi Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı ve 3 puanı hanesi yazdırdı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Donyell Malen ve 85. dakikada Marco Reus kaydetti. Stuttgart'ın tek golü ise 63. dakikada Roberto Massimo'dan geldi.
Bayern Münih'in kazandığı haftada hata yapmayan Borussia Dortmund, puanını 27'ye yükseltti ve lider Bayern Münih ile puan farkını bire indirdi. Stuttgart ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacak. Stuttgart ise Mainz 05'i kendi sahasında konuk edecek.
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