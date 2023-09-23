Borussia Dortmund evinde kazanmasını bildi!

Bundesliga karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında ağırladığı Wolfsburg'u mağlup etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 18:50
Borussia Dortmund evinde kazanmasını bildi!
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Bundesliga 5. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund Signal Iduna Park'ta konuk ettiği Wolfsburg'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Borussia Dortmund'a 3 puanı getiren golü 68. dakikada Marco Reus kaydetti.

Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcumuz Salih Özcan'da karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Borussia Dortmund bu galibiyetle beraber puanını 11'e çıkartırken, Wolfsburg 9 puanda kaldı.

Borussia Dortmund bir sonraki karşılaşmasında Hoffenheim'e konuk olurken, Wolfsburg sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek


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Borussia Dortmund wolfsburg Bundesliga

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