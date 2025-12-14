Cumhuriyet Gazetesi Logo
Borussia Dortmund, Freiburg deplasmanında serisini sürdürdü!

14.12.2025 19:42:00
Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Freiburg ile 1-1 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Borussia Dortmund, Freiburg'a konuk oldu.

Europa Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Borussia Dortmund'un golünü 31. dakikada Ramy Bensebaini kaydetti. Freiburg'a beraberliği getiren golü ise dakika 75'te Lucas Höler attı.

DORTMUND'UN SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Borussia Dortmund'un ligde yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Borussia Dormtund, puanını 29 yaptı. Freiburg, 17 puana yükseldi.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Borussia Dortmund, M'Gladbach'ı ağırlayacak. Freiburg, Wolfsburg deplasmanına gidecek.

