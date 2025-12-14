Kuzeydoğu derbisinde kazanan Sunderland!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.12.2025 19:24:00
Sunderland, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Sunderland ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Stadium of Light'ta oynanan Tyne-Wear derbisini 1-0'lık skorla Sunderland kazandı.

Derbide Sunderland'e galibiyeti getiren golü 46. dakikada kendi kalesine Nick Woltemade attı.

HASRETİ 10 YILA ÇIKTI

20 Ağustos 2011'den bu yana ligde oynanan Tyne-Wear derbisinde gülemeyen ve derbi zaferi hasreti 10 maça çıkan Newcastle, ligde 22 puanda kaldı.

Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Sunderland, puanını 26'ya çıkardı.

Newcastle, gelecek hafta Chelsea'yi ağırlayacak. Sunderland ise Brighton deplasmanına gidecek.

