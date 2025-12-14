Napoli deplasmanda yara aldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.12.2025 19:37:00
Cumhuriyet Spor
Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Udinese'ye 1-0 mağlup oldu.

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Udinese, sahasında Napoli'yi konuk etti. Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Udinese, 1-0 kazanmayı başardı.

Udinese'ye galibiyeti getiren golü 73. dakikada Jürgen Ekkelenkamp kaydetti.

UDINESE'YE 2 KEZ VAR ENGELİ

Ev sahibi ekibin karşılaşmada 54. dakikada Keinan Davis ile 70. dakikada Nicolo Zaniolo ile bulduğu goller VAR incelemesi sonrası iptal oldu.

Bu sonuçla birlikte Udinese, 21 puana ulaşarak 10. sırada yer aldı. Liderlik şansını kaçıran Napoli ise maç fazlasıyla lider Milan'ın 1 puan gerisinde konumlandı.

Ligde gelecek hafta Udinese, Fiorentina'ya konuk olacak. Napoli, Cremonese deplasmanında mücadele edecek.

