Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 21. hafta maçında kendi sahasında Freiburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:55
Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Christian Streich'ın ekibi Freiburg ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSİA DORTMUND - FREİBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND - FREİBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 ve beIN Sports 3 kanallarından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta Heidenheim deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Freiburg ise kendi sahasında ağırladığı Stuttgart'a 3-1 mağlup olmuştu.


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