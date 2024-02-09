Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 21. hafta maçında kendi sahasında Freiburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Christian Streich'ın ekibi Freiburg ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSİA DORTMUND - FREİBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
BORUSSİA DORTMUND - FREİBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 ve beIN Sports 3 kanallarından naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta Heidenheim deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Freiburg ise kendi sahasında ağırladığı Stuttgart'a 3-1 mağlup olmuştu.
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