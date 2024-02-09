Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn'den ilk açıklama!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Köhn, "Böyle büyük bir kulübe imza atmak benim için çok özel bir şey" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 08:24
Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn'den ilk açıklama!
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Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, kulübün resmi kanalı Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Köhn, "Böyle büyük bir kulübe imza atmak benim için çok özel bir şey. Bir önce sahaya çıkmak için ve taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

'GURUR VERİCİ'

Transfer sürecine dair konuşan Köhn, "Arkadaşlarım, dostlarım ve ailemle istişare ettik. Herkes Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu söylüyordu, ben de biliyordum zaten bu kulübün büyüklüğünü. Burada olmak gurur verici. Bu formayı giymek çok değerli." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın lisansını çıkarttığı Köhn, Okan Buruk'un şans vermesi halinde cumartesi günü Başakşehir maçında oynayabilecek.


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