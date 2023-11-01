Borussia Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, Almanya Kupası 2. turunda kendi sahasında bir diğer milli oyuncu Ozan Kabak'ın ekibi Hoffenheim ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 12:44
Borussia Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Kupası'da 2. tur heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Pellegrino Matarazzo'nun ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSİA DORTMUND - HOFFENHEİM MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND - HOFFENHEİM MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, kupanın bir önceki turunda Schott deplasmanından 6-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 

Hoffenheim ise deplasmanda karşılaştığı Lübeck'i 4-1 mağlup etmişti.


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