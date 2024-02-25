Borussia Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında sahasında Hoffenheim ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:57
Borussia Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Almanya Bundesliga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Pellegrino Matarazzo'nun ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSIA DORTMUND - HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND - HOFFENHEIM  MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Marco Fritz'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta Wolfsburg deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.  

Hoffenheim ise sahasında karşılaştığı Union Berlin'e 1-0 mağlup olmuştu.   


Borussia Dortmund haberleri Hoffenheim haberleri Bundesliga haberleri

İlgili Haberler

Borussia Dortmund öne geçtiği maçta beraberlikle yetindi!

Borussia Dortmund öne geçtiği maçta beraberlikle yetindi!
Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı

Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı
Dortmund, deplasmanda takıldı

Dortmund, deplasmanda takıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a hediye ettiği limuzinin akılalmaz özellikleri...

Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a hediye ettiği limuzinin akılalmaz özellikleri...
Hiroşima’da bulundu, 1 milyon TL’ye alıcı buldu!

Hiroşima’da bulundu, 1 milyon TL’ye alıcı buldu!
Milan Baros'a Galatasaray tepkisi: 'Liverpool maçında tekrarlar'

Milan Baros'a Galatasaray tepkisi: 'Liverpool maçında tekrarlar'
Yeni doğan bebeğini metruk yapıya bırakmıştı: Yakalanan annenin ifadesi ortaya çıktı!

Yeni doğan bebeğini metruk yapıya bırakmıştı: Yakalanan annenin ifadesi ortaya çıktı!
Vakıfbank sahasında kazandı!

Vakıfbank sahasında kazandı!
‘Çakar’ suç örgütü çökertildi! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Örgüt elebaşları da gözaltında

‘Çakar’ suç örgütü çökertildi! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Örgüt elebaşları da gözaltında
Fenerbahçe'den taraftarına mesaj! 'Birlikte başaracağız'

Fenerbahçe'den taraftarına mesaj! 'Birlikte başaracağız'
Toros Dağları’nın eteğinde inşa edilen gölet yöre halkına ‘can suyu’ olacak

Toros Dağları’nın eteğinde inşa edilen gölet yöre halkına ‘can suyu’ olacak