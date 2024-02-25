Borussia Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında sahasında Hoffenheim ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Pellegrino Matarazzo'nun ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSIA DORTMUND - HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA?
Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
BORUSSIA DORTMUND - HOFFENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Marco Fritz'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta Wolfsburg deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Hoffenheim ise sahasında karşılaştığı Union Berlin'e 1-0 mağlup olmuştu.
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