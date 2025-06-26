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Borussia Dortmund ile Fluminense son 16 turuna kaldı!

Borussia Dortmund ile Fluminense son 16 turuna kaldı!

26.06.2025 09:33:00
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Borussia Dortmund ile Fluminense son 16 turuna kaldı!

Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund ile Fluminense, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan ekipler oldu.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Borussia Dortmund ve Fluminense son 16 turuna kaldı.

ABD'nin Cincinnati şehrindeki TQL Stadı'nda oynanan maçta Alman ekibi Borussia Dortmund'la Güney Kore temsilcisi Ulsan'la karşılaştı.

Borussia Dortmund, maçın 36. dakikasında Daniel Svensson'dan gelen golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

MIAMI'DE GOL SESİ ÇIKMADI

Miami'deki Hard Rock Stadı'nda oynanan günün diğer karşılaşmasında, Güney Afrika temsilcisi Mamelodi Sundowns ile Brezilya ekibi Fluminense golsüz berabere kaldı.

F Grubu'nda 7 puanla lider Borussia Dortmund ile 5 puanlı Fluminense son 16 turuna yükseldi.

Mamelodi Sundowns 4 puanla 3. sırada yer alırken, Ulsan ise turnuvayı puansız tamamladı.

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