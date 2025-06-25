Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken FIFA Kulüpler Dünya Kupası açıklaması!

Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti. Milli futbolcunun maç sonrası yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

Zemin ve hava şartları hakkında serzenişte bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Çok sallamak istemiyorum ama buradaki zeminler ve maç oynadığımız saatler Avrupa'dan epey farklı. Sıcak havada oynamak zor ama elimizden geleni yapıyoruz. Umarım diğer maçlar daha geç olur biz de daha rahat daha güzel bir vakit oynayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"GEÇ SAATLERDE OLUYOR AMA..."

Kerem Aktürkoğlu'nun bu sözleri ülke basınında ve Portekiz'de büyük yankı uyandırdı.

Türk taraftarlara mesaj da gönderen Kerem Aktürkoğlu, "Biliyorum onlar için geç saatlerde oluyor ama biz de elimizden geldiğince ülkemizi Arda olsun, Kenan olsun, Hakan ağabey olsun, Deniz olsun... Biz de Orkun'la güzel bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz ülkemizi. İnşallah güzel bir şekilde temsil ederiz. Onlar da bizden desteklerini esirgemezler inşallah" dedi.