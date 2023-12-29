Borussia Dortmund, Nuri Şahin'i açıkladı
Borussia Dortmund, Antalyaspor ile yollarını ayıran Nuri Şahin'in teknik direktör Edin Terzic'in yardımcı antrenörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.
Borussia Dortmund, Nuri Şahin ve Sven Bender'in teknik direktörü Edin Terzic'in yardımcıları olarak teknik ekibe dahil edildiğini açıkladı.
Yardımcı antrenör Armin Reutershahn'ın ise kendi isteğiyle görevden ayrıldığı belirtildi.
Nuri Şahin, Alman ekibinden gelen teklif üzerine Antalyaspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrılmıştı.
?? Borussia Dortmund nimmt vor dem Start ins Jahr 2024 Veränderungen innerhalb des Trainerstabes vor: Nuri Sahin und Sven Bender werden als Co-Trainer von Chefcoach Edin Terzic fungieren. Assistenztrainer Armin Reutershahn scheidet auf eigenen Wunsch hin aus.— Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2023
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