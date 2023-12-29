Borussia Dortmund, Nuri Şahin'i açıkladı

Borussia Dortmund, Antalyaspor ile yollarını ayıran Nuri Şahin'in teknik direktör Edin Terzic'in yardımcı antrenörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 16:24
Borussia Dortmund, Nuri Şahin'i açıkladı
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Borussia Dortmund, Nuri Şahin ve Sven Bender'in teknik direktörü Edin Terzic'in yardımcıları olarak teknik ekibe dahil edildiğini açıkladı.

Yardımcı antrenör Armin Reutershahn'ın ise kendi isteğiyle görevden ayrıldığı belirtildi.

Nuri Şahin, Alman ekibinden gelen teklif üzerine Antalyaspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrılmıştı.

 


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