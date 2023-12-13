Borussia Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında PSG ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Luis Enrique'nin ekibi PSG ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSIA DORTMUND - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BORUSSIA DORTMUND - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Milan'ı 3-1 mağlup etmişti.
PSG ise evinde Newcastle United ile 1-1 berabere kalmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ender Saraç hakkındaki istismar iddiasında yeni gelişme
- Alpay Özalan’a ve Cübbeli Ahmet’e kötü haber
- Trakya’da çiftçinin zorlu hasadı
- Meclis'te insanlık dışı sözler
- İnce'den 'Şeyh Said' çıkışı
- Ege Aydan, halası ve Menderes'in ilişkisini anlattı
- İYİ Partili Ensarioğlu'na 'Şeyh Said' soruşturması
- Fatih Altaylı'dan Faruk Koca'ya sert tepki
- Okulda ‘yasak aşk’: Fotoğraf dava dosyasına girdi
- AKP'den 'Allah'ın gazabı'na açıklama!