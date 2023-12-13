Borussia Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında PSG ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:21
Borussia Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Luis Enrique'nin ekibi PSG ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSIA DORTMUND - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Milan'ı 3-1 mağlup etmişti.

PSG ise evinde Newcastle United ile 1-1 berabere kalmıştı.


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