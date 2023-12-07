Stuttgart, Dortmund'u kupadan eledi!
Stuttgart, Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti ve tur atladı.
Almanya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Stuttgart, sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. Mercedes-Benz Arena'daki maçı Stuttgart 2-0'lık skorla kazandı.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Sehrou Guirassy ve 77. dakikada Silas Katompa Mvumpa attı.
Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 78 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Stuttgart, Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Borussia Dortmund kupaya veda etti.
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