Borussia Dortmund'da Haaland'ın halefi Haller!

12 Mayıs 2022 Perşembe, 19:55

Borussia Dortmund, Manchester City'ye transferi için anlaştığı Erling Haaland'ın yerini Sebastien Haller ile doldurmak istiyor.

Bild'in haberine göre; Alman temsilcisinin, Karim Adeyemi transferine rağmen, hücum pozisyonuna bir transfer daha yapmak istediği aktarıldı. Bu ismin ise Ajax forması giyen Sebastien Haller olduğu belirtildi.

TEMASLARA BAŞLADI

Borussia Dortmund'un, daha önceki Paco Alcacer ve Michy Batshuayi gibi forvet konusunda kiralık bir çözüm düşünmediği ve Haller'i bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Dortmund'un, şimdiden 27 yaşındaki Haller için temaslara başladığı ifade edildi.

BU SEZON PATLADI

Bu sezon Ajax'ta kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Sebastien Haller, çıktığı 42 maçta 34 kez fileleri havalandırdı. Fildişili futbolcu, bu maçlarda ayrıca 9 kez de asist yaptı.