Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin açıklaması

Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:35

Güncelleme: 27.10.2024 - 12:35

Almanya Bundesliga'da Nuri Şahin yönetimindeki Borurssia Dortmund öne geçtiği maçta Augsburg'a 2-1 kaybetti.

Bu sezon ligde deplasmanda oynadığı maçlarda sadece 1 puan alan Nuri Şahin'in ekibi hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabeu'da 2 farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen Real Madrid'e mağlup oldu.

DORTMUND'DAN DESTEK

Dün oynanan Augsburg maçının ardından Sky Sports'a konuşan Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Nuri Şahin'e güvendiklerini söyledi.

Kehl maça ilişkin, "Belirleyici anlarda iyi iş yapamadık. Öne geçtik ve aslında oyunu kontrol de ettik. Bunun gibi anlarda daha iyi olmamız gerekiyor. Çok çaba harcadık ama olmadı. Yeterince etkili değildik." değerlendirmesinde bulundu.

Nuri Şahin'e güvendiklerini ve yeni bir takım kurduklarını belirten Kehl, "Ona güvenimiz tam, buna şüphe yok. Yaz aylarında yeni bir yol izledik ve yeni bir takım kurduk. Henüz tam istediğimiz yerde değiliz ancak çok çalışmaya devam etmekten başka alternatifimiz yok. Sonuçtan hepimiz sorumluyuz. Nuri Şahin takımını en iyi şekilde hazırlıyor." açıklamasında bulundu.

DEPLASMANDA KÖTÜ PERFORMANS

Borussia Dortmund bu sezon ligdeki tüm galibiyetlerinin hepsini iç sahada aldı.

Evinde oynadığı 4 maçı da kazanan Nuri Şahin'in ekibi, deplasmandaki 4 maçın birinde berabere kalırken 3 kez kaybetti.

Bundesliga'da Borussia Dortmund topladığı 13 puanla yedinci sırada yer alıyor.