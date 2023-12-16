Borussia Dortmund'un 3 puan hasreti dinmedi!

Yayınlanma: 16.12.2023 - 21:32

Güncelleme: 16.12.2023 - 21:32

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Augsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Augsburg Arena'daki maç 1-1 sona erdi.

Augsburg, 23. dakikada Ermedin Demirovic ile 1-0 öne geçti. Borussia Dortmund bu gole 35. dakikada Donyell Malen ile karşılık verdi.

SALİH ÖZCAN FORMA GİYMEDİ

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından ligdeki puanını 26 yapan Borussia Dortmund'un galibiyet hasreti ise 3 maça yükseldi. Augsburg, puanını 18 yaptı.

Borussia Dortmund, ligde gelecek hafta sahasında Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Augsburg, Stuttgart deplasmanına gidecek.