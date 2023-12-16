Chelsea'nin 2 maçlık hasreti sona erdi!
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sheffield United'ı 2-0 mağlup etti.
Premier Lig 17. hafta maçında Chelsea, sahasında Sheffield United ile karşılaştı.
Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 54. dakikada Cole Palmer ve 61. dakikada Nicolas Jackson'dan geldi.
KÖTÜ SERİSİNİ BİTİRDİ
Pochettino yönetimindeki Chelsea, 2 maç sonra ligde galibiyet aldı. Sheffield ise ligdeki 13. mağlubiyetini aldı.
Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Chelsea, üst sıralara tırmanmak adına önemli bir galibiyet aldı. Sheffield United ise 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Wolves'a konuk olacak. Sheffield ise Aston Villa deplasmanına gidecek.
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