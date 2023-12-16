Crystal Palace 2-0'dan geri döndü: Manchester City'den puanı kaptı!
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.
Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, 24. dakikada Jack Grealish ve 54. dakikada Rico Lewis ile 2-0 öne geçti. Crystal Palace'ın golleri ise 76. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 90+5. dakikada penaltıdan Michael Olise'den geldi.
GALİBİYETİ KORUYAMADI
Manchester City, bu sonucun ardından 34 puana yükseldi. Crystal Palace puanını 17 yaptı.
Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester City, Everton deplasmanına gidecek. Crystal Palace sahasında Brighton ile karşı karşıya gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çalan her telefona inanmayın
- 'Annemlere yerleştik' dedi, tepkiler gecikmedi
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- 'Erdoğan'ın gözde projesi Togg için...'
- Son altı yılın 'en güçlü' patlaması yaşandı!
- Tarihi 'fesli Kadir’den okuyunca...
- Özel'den 'Ali Fazıl Kasap' açıklaması
- 'Sabır taşımızı çatlatmıştır'
- Esnaf ölü bulundu, bıraktığı not dikkat çekti
- Memur ve emeklisine ne kadar zam yapılacak?