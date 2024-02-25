Borussia Mönchengladbach galibiyeti hatırladı!
Bundesliga'nın 23. haftasında Borussia Mönchengladbach, sahasında Bochum'u 5-2 mağlup etti. Mönchengladbach bu galibiyetle 5 haftadır süren 3 puan hasretini dindirdi.
Borussia Mönchengladbach ile Bochum, Bundeliga'nın 23. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-2 kazanan Borussia Mönchengladbach, 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
MÖNCHENGLADBACH'TAN 5 GOLLÜ GALİBİYET
Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Nathan N'Goumou, 35. dakikada penaltıdan Julian Weigl, 72. dakikada Rocco Reitz, 78. dakikada Jordan Siebatcheu ve 90. dakikada Franck Honorat getirdi. Bochum'un golleri ise 75. dakikada Philipp Hofmann ve 88. dakikada Keven Schlotterbeck'ten geldi.
BOCHUM İLE PUANLARI EŞİTLEDİ
Bu sonuçla birlikte Borussia Mönchengladbach, 5 maç sonra galibiyete ulaşarak puanını 25 yaptı ve Bochum ile puanları eşitledi.
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