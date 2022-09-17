Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig'i 3 golle geçti!
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach, kendi sahasında ağırladığı RB Leipzig'i 3-0 mağlup etti.
Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Mönchengladbach ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Gladbach, 3-0'lık skorla kazandı.
Gladbach'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 35. dakikalarda Jonas Hoffman, 53. dakikada Ramy Bensebaini kaydetti.
Leipzig'e karşı evinde oynadığı üst üste 3. maçı da kazanan Gladbach, ligde 3 hafta aradan sonra kazandı ve puanını 12 yaptı. Leipzig ise 8 puanda kaldı.
Gladbach, gelecek hafta Werder Bremen'e konuk olacak. RB Leipzig ise sahasında Bochum'u ağırlayacak.
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