Borussia Mönchengladbach'ın 5 maçlık hasreti son buldu

Borussia Mönchengladbach, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 27. haftasında ağırladığı Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 19:22
Borussia Mönchengladbach'ın 5 maçlık hasreti son buldu
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Almanya 1. Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Gladbach, 2-0'lık skorla kazandı.

Gladbach'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Nathan Nogoumou ve 63. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

5 MAÇLIK HASRETİ SON BULDU

Bu sonucun ardından Gladbach, 5 maçın ardından kazandı ve 35 puana yükseldi. Wolfsburg'un ise galibiyet hasreti 2 maça çıktı ve 39 puanda kaldı.

Gladbach, gelecek hafta Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Wolfsburg ise sahasında Leverkusen'i ağırlayacak.


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