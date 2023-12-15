Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Mönchengladbach, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 15. haftasında kendi sahasında Werder Bremen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2023 - 10:58
Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Gerardo Castro yönetimindeki Borussia Mönchengladbach, kendi sahasında Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Borussia-Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Borussia Mönchengladbach, ligde oynadığı son maçta Union Berlin deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Werder Bremen ise kendi sahasında ağırladığı Augsburg'u 2-0 mağlup etmişti.


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