Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Mönchengladbach, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 15. haftasında kendi sahasında Werder Bremen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Gerardo Castro yönetimindeki Borussia Mönchengladbach, kendi sahasında Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Borussia-Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Borussia Mönchengladbach, ligde oynadığı son maçta Union Berlin deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Werder Bremen ise kendi sahasında ağırladığı Augsburg'u 2-0 mağlup etmişti.