Bundesliga'da Freiburg ile Bayer Leverkusen yenişemedi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında oynana Freiburg - Bayer Leverkusen karşılaşması 1-1 sona erdi.
Bundesliga'nın 22. hafta maçında Freiburg ile Leverkusen karşı karşıya geldi.
Europa Park Stadion'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 28. dakikada Grifo'dan geldi. Leverkusen'in golünü 67. dakikada Serdar Azmoun attı.
FREIBURG SIRA KAYBETTİ
Alınan bu sonucun ardından Freiburg puanını 41 yaparak 5. sıraya geriledi. Leverkusen ise 28'e çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Leverkusen, Hertha Berlin'i ağırlayacak. Freiburg, M'gladbach'a konuk olacak.
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