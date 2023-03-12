Bundesliga'daki Ruhr derbisinde Kenan Karaman puanı getirdi

Milli futbolcu Kenan Karaman'ın formasını giydiği Schalke 04, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 24. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 09:34
Bundesliga'daki Ruhr derbisinde Kenan Karaman puanı getirdi
Abone Ol google-news

Almanya Bundesliga'da Ruhr derbisinde Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Veltins Arena'daki maç 2-2 sona erdi.

Borussia Dortmund, 38. dakikada Nico Schlotterbeck ile öne geçti ve ilk yarı Dortmund'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Schalke 04'te 50. dakikada Marius Bülter, skoru eşitledi. Borussia Dortmund, 60. dakikada Raphael Guerreiro ile yeniden öne geçti.

MİLLİ FUTBOLCU SAHNEYE ÇIKTI

Schalke 04'te oyuna 68. dakikada giren Kenan Karaman, 79. dakikada maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund'un ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Dortmund 50, Schalke 04 20 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü ağırlayacak. Schalke, Augsburg deplasmanına gidecek.


Kenan Karaman Schalke 04 Borussia Dortmund Ruhr derbisi Bundesliga

İlgili Haberler

Bayern Münih Bundesliga'da hata yapmadı

Bayern Münih Bundesliga'da hata yapmadı
Bundesliga'da Freiburg ile Bayer Leverkusen yenişemedi

Bundesliga'da Freiburg ile Bayer Leverkusen yenişemedi
Bundesliga'da Borussia Dortmund lideri yakaladı

Bundesliga'da Borussia Dortmund lideri yakaladı

En Çok Okunan Haberler