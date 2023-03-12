Bundesliga'daki Ruhr derbisinde Kenan Karaman puanı getirdi
Milli futbolcu Kenan Karaman'ın formasını giydiği Schalke 04, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 24. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'da Ruhr derbisinde Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Veltins Arena'daki maç 2-2 sona erdi.
Borussia Dortmund, 38. dakikada Nico Schlotterbeck ile öne geçti ve ilk yarı Dortmund'un üstünlüğü ile tamamlandı.
Schalke 04'te 50. dakikada Marius Bülter, skoru eşitledi. Borussia Dortmund, 60. dakikada Raphael Guerreiro ile yeniden öne geçti.
MİLLİ FUTBOLCU SAHNEYE ÇIKTI
Schalke 04'te oyuna 68. dakikada giren Kenan Karaman, 79. dakikada maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund'un ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Dortmund 50, Schalke 04 20 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü ağırlayacak. Schalke, Augsburg deplasmanına gidecek.
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