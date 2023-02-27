Bayern Münih Bundesliga'da hata yapmadı
Bayern Münih, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında konuk ettiği Union Berlin'i 3-0 mağlup etti.
Bayern Münih, Bundesliga'da 22. haftanın kapanış maçında Allianz Arena'da Union Berlin'i konuk etti.
Ev sahibi ekip, 31. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting, 40. dakikada Kingsley Coman ve 45+1. dakikada Jamal Musiala'nın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
LİDERLİĞİ BIRAKMADI
İkinci yarıda iki takım da gol atamayınca karşılaşma, Bayern Münih'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 46'ya çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Union Berlin ise 43 puanla üçüncü sırada yer aldı.
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