Bosna Hersek, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

11.05.2026 17:58:00
Bosna-Hersek Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı.

Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Gaziantep FK'den Nihad Mujakic, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic ve Schalke 04'ün 40 yaşındaki forveti Edin Dzeko, kafilede yer aldı.

Açıklanan 26 kişilik kadronun yanı sıra 9 kişilik yedek liste de duyuruldu. Antalyaspor'dan Dario Saric ile Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic ise yedek listeye yazıldı.

Bosna-Hersek'in kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic

Defans: Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Nihad Mujakic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac

Orta Saha: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic, Dzenis Burnic, Armin Gigovic, Ermin Mahmic, Ivan Basic, Amar Memic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic

Forvet: Samed Bazdar, Jovo Lukic, Haris Tabakovic, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko

Yedek Liste: Tarik Karic, Mladen Jurkas, Arjan Malic, Emir Karic, Jusuf Gazibegovic, Ifet Dakovac, Dario Saric, Amer Gojak, Haris Hajradinovic

