Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.04.2026 01:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalya'yı deviren Bosna Hersek Dünya Kupası biletini kaptı!

Bosna Hersek, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde kendi evinde ağırladığı İtalya'yı penaltılar sonucu 4-1 mağlup ederek turnuvaya katılmaya hak kazandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off final maçında Bosna Hersek ile İtalya karşı karşıya geldi. Bosna Hersek'in Zenica şehrinde oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda ev sahibi kazandı.

İtalya, 15. dakikada Moise Kean'in golüyle öne geçti. Ancak Alessandro Bastoni'nin 41. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesiyle İtalya 10 kişi kaldı.

İtalya kalesini adeta abluka altına alan Bosna Hersek, 79. dakikada Haris Tabakovic'in golüyle eşitliği sağladı.

120 dakika sonucunda eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

BOSNA HERSEK İKİNCİ KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Bosna'da Tahirovic, Tabakovic, Alajbegovic ve Bajraktarevic penaltıları gole çevirdi.

İtalya'da sadece Tonali ağları havalandırırken, Esposito ve Cristante penaltı vuruşlarından faydalanamadı.

Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek, tarihinde 2. kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Image

İTALYA ÜST ÜSTE 3. KEZ KATILAMIYOR

2006'nın şampiyonu İtalya ise üst üste 3. kez Dünya Kupası'ndan uzakta kaldı.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #italya #Bosna Hersek

İlgili Haberler

