Bosna Hersek'te 26 yıl sonra aynı derbi!
Bosna Hersek'te savaş sonrası oyanan Zeljeznicar ile Saraybosna'nın karşı karşıya geldiği derbi, 26 yıl aradan sonra aynı futbolcularla oynandı.
Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın hemen ardından ülkenin en köklü futbol kulüpleri Zeljeznicar ve Saraybosna'nın karşı karşıya geldiği derbi, 26 yıl sonra dönemin takım oyuncularıyla yeniden oynandı.
Başkent Saraybosna'daki Grbavica Stadı'nda oynanan derbi 1-1 berabere tamamlanırken yıllar sonra yeşil sahalara dönen futbolcular renkli görüntüler oluşturdu.
Dönemin unutulmaz futbolcularını tribünleri dolduran yüzlerce kişi yalnız bırakmadı.
Ülkede faaliyet gösteren yardım platformu pomozi.ba iş birliğinde Sporcular Vakfınca düzenlenen karşılaşmanın tüm geliri ise insani yardım faaliyetleri için kullanılacak.
Zeljeznicar ve Saraybosna, savaşın sona ermesinden sonra ilk kez 1996'da karşı karşıya gelmişti.
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