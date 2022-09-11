Boşnak futbolcu Miralem Pjanic, Rusya'ya gitmeyi reddetti!

Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yolları ayıran Boşnak futbolcu Miralem Pjanic, Bosna Hersek'in Rusya ile yapacağı karşılaşmada oynamayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2022 Pazar, 00:00
Boşnak futbolcu Miralem Pjanic, Rusya'ya gitmeyi reddetti!
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Miralem Pjanic, Bosna Hersek'in Rusya ile oynayacağı hazırlık maçında oynamayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Boşnak oyuncu, "Bu hazırlık maçının benim açımdan doğru olduğunu düşünmüyorum. Aksine bana göre bu bir skandal" dedi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu'na eleştiride bulunan yıldız oyuncu, "Federasyon benim bulunduğum konumu biliyor. Onlara bunun bana doğru gelmediğini söyleyeceğim" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Rusya ile yapılacak hazırlık maçında Bosna'da Pjanic dışında başka oyuncuların da oynamak istemeyebileceği belirtildi.

Bosna Hersek, Moskova'nın talebiyle 19 Kasım'da St. Petersburg'da Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.


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