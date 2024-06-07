Boston Celtics, Dallas'ı devirdi: Final serisinde öne geçti

NBA'de final serisi ilk maçında Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 107-89 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 09:16
Boston Celtics, Dallas'ı devirdi: Final serisinde öne geçti
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Boston Celtics ile Dallas Mavericks, NBA Final Serisi ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 107-89 kazanan Boston Celtics seride 1-0 öne geçti.

JAYLON BROWN YILDIZLAŞTI

Boston Celtics'te Jaylon Brown 22 sayı, 6 ribaund ve 2 asist ile oynarken galibiyeti getiren isimlerin başında geldi.

DONCIC'İN PERFORMANSI YETMEDİ

Dallas'ta ise Luka Doncic'in 30 sayı, 10 ribaund ve 1 asistlik oyunu galibiyete yetmedi. Serinin 2. maçı 10 Haziran Pazartesi 03.00'te TD Garden'da oynanacak.


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