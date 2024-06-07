Boston Celtics, Dallas'ı devirdi: Final serisinde öne geçti
NBA'de final serisi ilk maçında Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 107-89 mağlup etti.
Boston Celtics ile Dallas Mavericks, NBA Final Serisi ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 107-89 kazanan Boston Celtics seride 1-0 öne geçti.
JAYLON BROWN YILDIZLAŞTI
Boston Celtics'te Jaylon Brown 22 sayı, 6 ribaund ve 2 asist ile oynarken galibiyeti getiren isimlerin başında geldi.
DONCIC'İN PERFORMANSI YETMEDİ
Dallas'ta ise Luka Doncic'in 30 sayı, 10 ribaund ve 1 asistlik oyunu galibiyete yetmedi. Serinin 2. maçı 10 Haziran Pazartesi 03.00'te TD Garden'da oynanacak.
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