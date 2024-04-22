Boston Celtics, Miami Heat'i farklı yendi!

NBA'de normal sezonu lider bitiren Boston Celtics, Miami Heat'e karşı playoff ilk tur maçını 114- 94 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 07:48
Boston Celtics, Miami Heat'i farklı yendi!
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NBA Doğu Konferansı Play-Off İlk Tur ilk maçında Boston Celtics ile Miami Heat karşı karşıya geldi. TD Garden'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Celtics, 114-94'lük skorla kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

Maça güçlü bir giriş yapan Boston Celtics, ilk çeyreği 5, devreyi ise 15 sayı farkla önde kapattı. Miami Heat'in farkı kapatmasına hiç izin vermeyen Celtics, son çeyreğe 32 sayı farkla önde girdi ve maçı da rahat bir şekilde kazandı.

NBA'de normal sezonu lider bitiren Celtics'te Jayson Tatum 23 sayı 10 ribaund 10 asistle triple-double yaptı. Derrick White 20, Kristaps Porzingis 18, Jaylen Brown 17 sayı ile oynadı.

Miami Heat'te Bam Adebayo'nun 24 sayılık çabası yeterli olmadı.

Celtics ile Heat arasındaki ikinci maç, 25 Nisan Perşembe gecesi TSİ 02.00'de oynanacak.


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