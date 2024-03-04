NBA'de Boston Celtics farklı galibiyetle seriyi 11 maça çıkardı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 140-88 mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

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Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:24
NBA'de Boston Celtics farklı galibiyetle seriyi 11 maça çıkardı!
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NBA'e 8 maçla devam edildi. Celtics, Warriors'ı 52 sayı farkla yendi. Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı ve Jayson Tatum ise 27 sayı attı.

Boston Celtics, maçta elde ettiği 52 sayı farkla tarihindeki en farklı üçüncü galibiyetine ulaştı.

Bu sezon 50 sayı ve üzeri üçüncü kez kazanan Celtics, galibiyet serisini 11 maça çıkararak ligde kendisi adına bu sezonki en uzun galibiyet serisine de ulaştı.

WEMBANYAMA'DAN DOUBLE-DOUBLE

San Antonio Spurs ise konuk ettiği Indiana Pacers'ı 117-105 mağlup etti.

Victor Wembanyama, 31 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyette önemli katkı sağladı.

Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman; 4 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

Pacers'ta T.J. McConnell 26 sayı, Pascal Siakam ise 21 sayı kaydetmesine rağmen bu performansları mağlubiyete engel olamadı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Detroit Pistons: 113-91

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 111-106

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 98-107

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 117-105

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 110-118

Boston Celtics-Golden State Warriors: 140-88

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 88-89

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 116-120


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