Boston Celtics NBA şampiyonluğuna bir adım uzaklıkta!
Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finali üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks'i 106-99 mağlup ederek seride 3-0 öne geçti.
NBA Final serisi üçüncü maçında Dallas Mavericks ile Boston Celtics karşı karşıya geldi.
Boston Celtics, deplasmanda oynadığı maçta 106-99 galibiyetle ayrıldı ve seride durumu 3-0 getirdi. Boston Celtics, bir maç daha kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.
HİÇBİR TAKIM BAŞARAMADI
NBA Finalleri tarihinde hiçbir takım 3-0'lık seriden geri dönemedi.
Boston Celtics'te Jayson Tatum 31 sayısıyla en skorer isim oldu. Tatum, ayrıca karşılaşmayı 6 ribaund 5 asistle tamamladı. Celtics'te Jaylen Brown ise mücadeleyi 30 sayı, 8 asist ve 8 ribaund ile tamamladı.
Dallas Mavericks'te Kyrie Irving 35 sayı, 3 ribaund, 2 asist; Luka Doncic ise 27 sayı 6 sayı ve 6 ribaund üretti.
Serinin 4. karşılaşması 15 Haziran Cumartesi günü, TSİ 03.30'da yine Mavericks'in sahasında yapılacak.
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