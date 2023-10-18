Boston Celtics'ten New York Knicks'e üçlük şov... Tam 23 isabet buldular!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:01

Güncelleme: 18.10.2023 - 11:01

NBA'de hazırlık maçları dönemi, geride kalan gece oynanan altı maçla devam etti.

Jayson Tatum'ın 28 sayı, Kristaps Porzingis'in ise 20 sayı bulduğu maçta Boston Celtics, New York Knicks'i 123-110 mağlup etti.

Boston Celtics bu karşılaşmada takım olarak toplam 23 üç sayılık isabeti buldu.

Tatum'la birlikte hazırlık maçlarında ilk kez oynayan Jaylen Brown ise, Celtics adına 17 sayı kaydetti.

İlk beş oyuncularını dinlendiren Knicks'te Quentin Grimes 22 sayı kaydetti.

NBA'de gecenin diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

New Orleans Pelicans 104-92 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 124-101 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 106-102 Chicago Bulls

Los Angeles Clippers 116-103 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 138-111 Maccabi Ra'anana