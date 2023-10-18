Boston Celtics'ten New York Knicks'e üçlük şov... Tam 23 isabet buldular!
Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesi yapılan hazırlık maçında kendi evinde ağırladığı New York Knicks'i 123-110 mağlup etti.
NBA'de hazırlık maçları dönemi, geride kalan gece oynanan altı maçla devam etti.
Jayson Tatum'ın 28 sayı, Kristaps Porzingis'in ise 20 sayı bulduğu maçta Boston Celtics, New York Knicks'i 123-110 mağlup etti.
Boston Celtics bu karşılaşmada takım olarak toplam 23 üç sayılık isabeti buldu.
Tatum'la birlikte hazırlık maçlarında ilk kez oynayan Jaylen Brown ise, Celtics adına 17 sayı kaydetti.
İlk beş oyuncularını dinlendiren Knicks'te Quentin Grimes 22 sayı kaydetti.
NBA'de gecenin diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:
New Orleans Pelicans 104-92 Orlando Magic
Oklahoma City Thunder 124-101 Milwaukee Bucks
Toronto Raptors 106-102 Chicago Bulls
Los Angeles Clippers 116-103 Denver Nuggets
Minnesota Timberwolves 138-111 Maccabi Ra'anana
En Çok Okunan Haberler
-
- Avrupa devi şartları gevşetti
- 'Türkiye'yi derhal terk edin!'
- Gazze'de hastaneye kanlı saldırı!
- FOX TV reytinglerde çakılan dizinin fişini çekti
- Satış rekortmeni model artık elektrikli
- Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
- 'Benekli Ayhan' sessizliğini bozdu
- 'Bu vatana ihanettir'
- 'Öndeyiz, kazanacağımız görülüyor'
- İmamların karıştığı dolandırıcılık