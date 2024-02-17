Boubacar Kamara sezonu kapattı

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Boubacar Kamara, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:31
Boubacar Kamara sezonu kapattı
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Ligde yarın Fulham ile yapacakları maç öncesi konuşan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Fransız orta sahanın sezonun geri kalanında oynayamayacağını açıkladı.

Emery, diz sakatlığı yaşayan Kamara'nın eylül ya da ekim ayında sahalara dönebileceğini belirtti.

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24 yaşındaki oyuncu, Aston Villa'da bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giydi ve bir gol attı.

Premier Lig'i ilk 4'te bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Aston Villa, 46 puanla 5. sırada yer alıyor.


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