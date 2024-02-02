Aston Villa'da Zaniolo gelişmesi!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı kırmızılı ekibe geri döneceği iddia edildi.
Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.
"GERİ DÖNECEK"
The Athletic'ten Jacob Tanswell'in haberine göre; Aston Villa, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu sezon sonunda Galatasaray'a geri göndermeyi düşünüyor.
5 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ ÖDENMİŞTİ
Galatasaray, geçtiğimiz sezon 15 milyon Euro karşılığında Roma'dan renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo'yu, sezon başında 5 milyon Euro kiralama ücreti artı 22 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı.
Bu sezon Aston Villa formasıyla 25 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.
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