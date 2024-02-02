Aston Villa'da Zaniolo gelişmesi!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 14:52

Güncelleme: 02.02.2024 - 14:52

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"GERİ DÖNECEK"

The Athletic'ten Jacob Tanswell'in haberine göre; Aston Villa, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu sezon sonunda Galatasaray'a geri göndermeyi düşünüyor.

5 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ ÖDENMİŞTİ

Galatasaray, geçtiğimiz sezon 15 milyon Euro karşılığında Roma'dan renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo'yu, sezon başında 5 milyon Euro kiralama ücreti artı 22 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 25 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.