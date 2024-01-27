Chelsea ve Aston Villa turu rövanşa bıraktı

Yayınlanma: 27.01.2024 - 08:50

Güncelleme: 27.01.2024 - 08:50

İngiltere FA Cup 4. Tur maçında Chelsea ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan maç 0-0 berabere bitti.

Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo, karşılaşmaya 82. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte iki takım bu kez Aston Villa'nın ev sahipliğinde bir maç daha oynayacak ve kazanan bir üst tura adını yazdıracak.