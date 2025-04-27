Bournemouth 10 kişi kaldı: Manchester United puanı uzatmalarda kurtardı!

Yayınlanma: 27.04.2025 - 19:04

Güncelleme: 27.04.2025 - 19:04

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Bournemouth ile Manchester United karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Bournemouth'u öne geçiren golü 23. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.

BOURNEMOUTH 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekipte Evanilson, 68. dakikada doğrudan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester United, 90+6. dakikada Rasmus Höjlund ile 1 puanı kurtardı.

5 MAÇTIR 3 PUANA HASRET

Ligde oynadığı son 5 maçta kazanamayan ve 2. beraberliğini alan Manchester United, puanını 39 yaptı. Son 4 lig maçında yenilmeyen ve 3. beraberliğini alan Bournemouth, puanını 50'ye çıkardı.

Manchester United, gelecek hafta Brentford'a konuk olacak. Bournemouth ise Arsenal deplasmanına gidecek.