Bournemouth - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında kendi sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 11:42
Bournemouth - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor.

Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin Brighton ile karşı karşıya gelecek.

BOURNEMOUTH - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

BOURNEMOUTH - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Paul Tierney'nin yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

Bournemouth ligde oynadığı son maçta Wolverhampton deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Manchester City'ye 4-0 mağlup olmuştu.


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