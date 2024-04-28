Bournemouth - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 28.04.2024 - 11:42

Güncelleme: 28.04.2024 - 11:42

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor.

Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin Brighton ile karşı karşıya gelecek.

BOURNEMOUTH - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.



BOURNEMOUTH - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Paul Tierney'nin yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

Bournemouth ligde oynadığı son maçta Wolverhampton deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Manchester City'ye 4-0 mağlup olmuştu.