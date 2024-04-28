Bournemouth - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında kendi sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor.
Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin Brighton ile karşı karşıya gelecek.
BOURNEMOUTH - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
BOURNEMOUTH - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Paul Tierney'nin yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.
Bournemouth ligde oynadığı son maçta Wolverhampton deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Manchester City'ye 4-0 mağlup olmuştu.
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