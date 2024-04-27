Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız futbolcu oyunu tamamlayamadı: İki zorunlu değişiklik...
Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, sakatlanarak kenara geldi.
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, sakatlanarak derbiyi yarıda bıraktı.
Mücadelenin 13. dakikasında İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile girdiği ikili mücadelede pas vermek isterken sol bacağını fazla zorladı ve sakatlandı. Birkaç dakika sonra kendini yere bırakan İsmail Yüksek, sedye ile kenara geldi.
İsmail Yüksek sakatlandıktan sonra Fenerbahçe iki mecburi değişiklik yaptı. Becao, Türk sınırından ötürü yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı. İsmail'in yerine Krunic oyuna dahil oldu.
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