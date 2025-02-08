Bournemouth, Everton'ı saf dışı bıraktı!
FA Cup 4. tur maçında Bournemouth, Everton'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti ve tur atladı.
İngiltere'de FA Cup 4. tur mücadelesinde Bournemouth, Everton deplasmanına konuk oldu. Goodison Park'taki mücadeleyi konuk ekip Bournemouth, 2-0'lık skorla kazandı.
Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada penaltıdan Antoine Semenyo ve 43. dakikada Daniel Jebbison attı.
Bu sonucun ardından Bournemouth, FA Cup'ta tur atladı. Everton, turnuvaya veda etti.
Premier Lig'in gelecek haftasında Bournemouth, Southampton deplasmanına gidecek. Everton, sahasında Liverpool'u ağırlayacak.
Etiketler: #FA Cup #Bournemouth #everton
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