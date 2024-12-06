Bournemouth evinde Tottenham'ı tek golle mağlup etti!

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Bournemouth, evinde Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Bournemouth evinde Tottenham'ı tek golle mağlup etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:45

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth, evinde Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Vitality Stadyumu'nda oynanan maçta Bournemouth'a galibiyet getiren golü 17. dakikada Dean Huijsen kaydetti.

ENES ÜNAL 85'TE DAHİL OLDU

Bournemouth'da forma giyen Enes Ünal, maçın 85. dakikasında oyuna Evanilson'un yerine dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Bournemouth 21 puana yükselirken, son 4 lig maçında 1 galibiyet alabilen Tottenham 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bournemouth deplasmanda Ipswich Town'a konuk olurken, Tottenham sahasında Chelsea ile karşılaşacak.


Etiketler: #Bournemouth #tottenham #enes ünal #İngiltere Premier Lig

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