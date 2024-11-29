Roma'dan Tottenham'a son dakika şoku!
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında 2 golü VAR'dan dönen Roma, Tottenham'a karşı bulduğu son dakika golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Tottenham ile Roma karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.
Tottenham, 5. dakikada Heung-Min Son'un golüyle öne geçti. Roma, 20. dakikada Evan Ndicka ile skoru eşitledi.
Brennan Johnson, 34. dakikada Tottenham'ı öne geçiren golü attı.
Roma'ya beraberliği getiren golü 90+1. dakikada Mats Hummels kaydetti.
2 GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Roma'nın 22. dakikada El Shaarawy, 55. dakikada Artem Dovbyk'in golleri VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Bu sonucun ardından Tottenham 10 puana yükselirken, Roma ise 6 puana yükseldi.
Tottenham, gelecek hafta Rangers'a konuk olacak. Roma ise sahasında Braga'yı ağırlayacak.
Etiketler: #roma #tottenham #uefa avrupa ligi
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