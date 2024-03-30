Bournemouth evinde zorda olsa kazanmasını bildi!

Premier Lig'in 30. haftasında Bournemouth evinde Everton'ı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 22:58
Bournemouth evinde zorda olsa kazanmasını bildi!
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile Sean Syche'ın yönetimindeki Everton karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bournemouth 2-1 kazanırken maçın son dakikaları büyük çekişmeye sahne oldu. Bournemouth'un 86. dakikasına 1-0 önde girdiği maçta önce Everton 87. dakikada Beto ile durumu 1-1'e getirdi. Daha sonra 90+1'de Seamus Coleman'ın kendi ağlarına attığı gol ile Bournemouth 2-1 geçmiş oldu.

Bournemouth'un ilk golünü 64. dakikada Dominik Solanke kaydederken, milli futbolcu Enes Ünal 85. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Bournemouth puanını 38'e yükseltirken, Everton 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bournemouth evinde Crystal Palace'ı ağırlarken, Everton deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak.


Bournemouth haberleri everton haberleri İngiltere Premier Lig haberleri premier lig haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sahibinden 16 milyon TL'ye satılık 'tarihi kilise'

Sahibinden 16 milyon TL'ye satılık 'tarihi kilise'
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
NASA çalışanlarının onayladığı en iyi 8 bilim kurgu filmi

NASA çalışanlarının onayladığı en iyi 8 bilim kurgu filmi
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Boğa burcu yorumu
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sından 'Apo' açıklaması

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sından 'Apo' açıklaması
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Başak burcu yorumu
Elbistan zehir soluyor: Termik santrala iki yeni ünite

Elbistan zehir soluyor: Termik santrala iki yeni ünite
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu