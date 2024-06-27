Böylesi daha önce yaşanmadı! Çekya-Türkiye maçında kart rekoru kırıldı!
A Milli Takımımızın Çekya'yı 2-1 yenip EURO 2024'te gruptan çıktığı maçta çok sayıda kart çıktı. Bu açıdan Avrupa Şampiyonaları tarihine rekor olarak geçen mücadelenin sonunda ortalık gerginlik de yaşandı.
EURO 2024'te F Grubu'nda oynanan Çekya-Türkiye maçının hakemi Istvan Kovacs, turnuva tarihine geçen bir kart performansına imza attı.
18 SARI KART, 2 KIRMIZI KART! REKOR...
Çekya - Türkiye maçının Rumen hakemi Kovacs, karşılaşma boyunca toplam 18 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıkardı.
A Milli Takımımızın 2-1'lik galibiyetiyle sona eren maç, Avrupa Şampiyonası tarihinin en çok kart çıkan maçı olarak tarihe geçti.
Önceki rekor, toplam 10'ar kartla EURO 1996 (2 maç: Çekya - İspanya ve Çekya - Portekiz), EURO 2000 (İtalya - Hollanda) ve EURO 2016'ya (Portekiz - Fransa) aitti.
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