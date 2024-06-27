Böylesi daha önce yaşanmadı! Çekya-Türkiye maçında kart rekoru kırıldı!

Yayınlanma: 27.06.2024 - 08:55

Güncelleme: 27.06.2024 - 08:55

EURO 2024'te F Grubu'nda oynanan Çekya-Türkiye maçının hakemi Istvan Kovacs, turnuva tarihine geçen bir kart performansına imza attı.

18 SARI KART, 2 KIRMIZI KART! REKOR...

Çekya - Türkiye maçının Rumen hakemi Kovacs, karşılaşma boyunca toplam 18 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıkardı.

A Milli Takımımızın 2-1'lik galibiyetiyle sona eren maç, Avrupa Şampiyonası tarihinin en çok kart çıkan maçı olarak tarihe geçti.

Önceki rekor, toplam 10'ar kartla EURO 1996 (2 maç: Çekya - İspanya ve Çekya - Portekiz), EURO 2000 (İtalya - Hollanda) ve EURO 2016'ya (Portekiz - Fransa) aitti.