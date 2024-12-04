Brad Friedel açıkladı: Semih Kılıçsoy transfer teklifi aldı mı?

Yayınlanma: 04.12.2024 - 16:22

Güncelleme: 04.12.2024 - 16:22

Beşiktaş'taki yönetim danışmanlığı görevinden ayrılan Brad Friedel, HT Spor'da açıklamalarda bulundu. Friedel, Semih Kılıçsoy ile ilgili transfer sorusuna da yanıt verdi.

Brad Friedel, "Semih Kılıçsoy bir dönem neden oynamadı, hiç teklif geldi mi?" sorusunun ardından, "Semih'in neden o dönemde oynamadığını Gio'ya sorun. İkinci olarak, Semih'e hiç teklif gelmedi. Kendisini çok seviyorum. İyi bir ilişkimiz vardı. Semih'e çok fazla baskı yüklemek istemiyorum. Sergio Agüero gibi bir yapısı var. İleride çok iyi olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

Brad Friedel

"BİR KULÜP SEMİH İLE İLGİLENDİ"

Açıklamalarına devam eden Friedel, "Aslında transferin son gününde hiç basına açıklanmayan bir kulüpten Semih'e ilgi duyuldu. Onların da bir oyuncu satması gerekiyordu. Semih için 4 tane kulüple görüşmem oldu, ilgilenmediklerini söyledi. Taraftarların, sosyal medyada haberleri kimden almaları gerektiğine dikkat etmelerini söyleyebilirim" sözlerini sarf etti.

"ASTON VILLA İLGİLENDİ"

Semih'le ilgili kulüp ismi verip veremeyeceği sorulan Brad Friedel, "Aston Villa'da tanıdıklarım var, onların gerçekten ilgilendiğini biliyordum. Ama finansal fair-play orada gerçekten zor. Bana bir şey teklif edildi de ben reddettim gibi bir durum olmadı. Semih'in Beşiktaş'ın mutlu olacak şekilde ayrılma imkanı olsaydı, taraftarlar ona başarılar dileyecekti. Aston Villa'daki tecrübemden söylüyorum, müthiş bir kulüp. Eğer ileride böyle bir şey olursa çok mutlu olurum" diye konuştu.