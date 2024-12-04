Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta Ernest Muçi gelişmesi!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:25

Güncelleme: 04.12.2024 - 16:35

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş, yaptığı antrenmanla Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ'TA ERNEST MUÇİ MÜJDESİ

Siyah-beyazlılarda derbi öncesi sakatlığı bulunan Ernest Muçi'yle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sakatlığı bulunan isimlerden biri olan Muçi, çarşamba günü yapılan antrenmanda yer aldı ve takımla çalıştı.

Ernest Muçi'nin antrenmandaki görüntüsü: